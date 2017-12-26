Белозерцев прокомментировал смену собственника компании, владеющей «Водоканалом» ЖКХ

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал одобренную ФАС России сделку по покупке московской компанией «РКС-Холдинг» 100% долей в уставном капитале зарегистрированного в Пензе общества с ограниченной ответственностью «Инвестресурс», которое является единственным владельцем ООО «Водоканал» и совладельцем ООО «Горводоканал», находящихся по одному адресу: улица Кривозерье, 24.

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В ходе большой пресс-конференции в облправительстве во вторник, 26 декабря, главный редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн поинтересовался у главы региона, не опасается ли он, что все городское хозяйство окажется в частной собственности.

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В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что «Инвестресурс» уже много лет был в частных руках [владельцем компании числится московское ООО «Ксервис»], а 49% доли ООО «Горводоканал» по-прежнему принадлежит муниципалитету в лице МУП по очистке города [еще 49% — у ООО «Инвестресурс», 2% — у ООО «Водоканал»].

«Мы надеемся, что эта компания [«РКС-Холдинг»] будет более эффективно управлять пензенским «Водоканалом», — отметил губернатор.

Он добавил, что планируется провести модернизацию предприятия при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Я задачу им поставил и предложил в ближайшей перспективе отказаться от хлорирования воды. […] Они сказали, что готовы», — сообщил Иван Белозерцев.