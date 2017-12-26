EN
20:10:21 Вторник, 26 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Белозерцев прокомментировал смену собственника компании, владеющей «Водоканалом»

13:03 | 26.12.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал одобренную ФАС России сделку по покупке московской компанией «РКС-Холдинг» 100% долей в уставном капитале зарегистрированного в Пензе общества с ограниченной ответственностью «Инвестресурс», которое является единственным владельцем ООО «Водоканал» и совладельцем ООО «Горводоканал», находящихся по одному адресу: улица Кривозерье, 24.

Белозерцев прокомментировал смену собственника компании, владеющей «Водоканалом»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе большой пресс-конференции в облправительстве во вторник, 26 декабря, главный редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн поинтересовался у главы региона, не опасается ли он, что все городское хозяйство окажется в частной собственности.

Читайте также

«РКС-Холдинг» покупает пензенский «Инвестресурс»

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что «Инвестресурс» уже много лет был в частных руках [владельцем компании числится московское ООО «Ксервис»], а 49% доли ООО «Горводоканал» по-прежнему принадлежит муниципалитету в лице МУП по очистке города [еще 49% — у ООО «Инвестресурс», 2% — у ООО «Водоканал»].

«Мы надеемся, что эта компания [«РКС-Холдинг»] будет более эффективно управлять пензенским «Водоканалом», — отметил губернатор.

Он добавил, что планируется провести модернизацию предприятия при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Я задачу им поставил и предложил в ближайшей перспективе отказаться от хлорирования воды. […] Они сказали, что готовы», — сообщил Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область готовится продолжить переселение из ветхого жилья Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года
В Пензе вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, до смерти забитого кирпичом Пензенские геймеры получат мощное оружие с опцией Warface от «Ростелекома»
Житель Заречного отправится в колонию строгого режима из-за бутылки водки ДТП на трассе под Пензой унесло жизнь мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver