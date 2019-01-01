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ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Пензенская область готовится продолжить переселение из ветхого жилья

17:44 | 26.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Проект региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья разработан в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область готовится продолжить переселение из ветхого жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы будем ждать реализации этой программы в 2019 году. Будем также резервировать денежные средства на ее реализацию. Если не будет федеральной программы, то мы будем принимать свою — областную. Будем смотреть, на каких условиях, какие у нас возможности для финансирования этой программы, потому что я понимаю, что люди сами, одни не в состоянии купить новое жилье», — сказал он в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области во вторник, 26 декабря.

Глава региона отметил, что подготовка регионального закона Пензенской области о реализации программы переселения осуществляется вместе с прокуратурой, министерствами и ведомствами.
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