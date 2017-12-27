Причиной подтопления участков в Колышлее оказались проблемы с системой водоотведения моста ЖКХ

Колышлей, 27 декабря 2017. PenzaNews. Причиной подтопления приусадебных участков на улице Свердлова около путепровода в Колышлее Пензенской области оказалась загрязненная система водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Во вторник, 26 декабря, заместитель начальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Заур Юсупов выехал в поселок по обращению местной жительницы, которая просила оказать содействие в решении проблемы весеннего подтопления принадлежащего ей приусадебного участка.

Территорию он осмотрел совместно с замглавы администрации Колышлейского района Андреем Мишиным и главой администрации поселка Владимиром Хованцевым.

При обследовании выяснилось, что в период таяния снега и летних ливней потоки воды с проезжей части путепровода частично уходят в водосточную канаву, а значительная их часть попадает на приусадебные участки двух домов на улице Свердлова.

Оказалось, что существующие водопропускные трубы под проезжей частью автодороги заилены, водопропускные кюветы захламлены и засыпаны мусором.

Администрации поселка рекомендовано до наступления паводка провести работы по очистке водоотводных сооружений.