Водоснабжение в поселке Калининском восстановлено — прокуратура ЖКХ

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Круглосуточное водоснабжение жителей села Калининского Каменского района Пензенской области полностью восстановлено благодаря мерам прокурорского реагирования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проведенной проверки установлено, что у водоснабжающей организации МУП «Калининское ЖКХ» сложилась задолженность за электроэнергию перед ООО «ТНС энерго Пенза» в размере более 500 тыс. рублей. Ее причиной стали долги части водопользователей, администрации сельсовета, а также штрафные санкции за нарушения предприятием требований трудового и иного законодательства. Это послужило основанием для ограничения энергетиками электроснабжения объектов муниципального предприятия, обеспечивающих подачу воды населению», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что в действиях «ТНС энерго Пенза» по введению частичного ограничения электроснабжения на объекты МУП «Калининское ЖКХ» уполномоченные органы не установили нарушений.

«Вместе с тем по результатам проверки каменской межрайонной прокуратурой в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать МУП «Калининское ЖКХ» обеспечить подачу населению поселка круглосуточного бесперебойного водоснабжения. Решением Каменского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сказала Светлана Артамонова.

Она отметила, что МУП «Калининское ЖКХ» привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».