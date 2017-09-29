Устроившего в Пензе пикет у здания облправительства депутата пытались забрать в полицию Общество

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов прервали одиночный пикет правозащитника, депутата комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области Юрия Вобликова, который он устроил у здания регионального правительства на площади Ленина в пятницу, 29 сентября, когда там проходило заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО Михаиле Бабиче с участием министра финансов России Антона Силуанова.

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Юрий Вобликов держал в руках плакат с надписью «Помогите жаждущим Поволжья! Поселок Калинина отключили от воды. А пожар?! Жди беды! Детей не кормят в школе. «ТНС энерго Пенза», у вас совесть есть?»

По словам депутата, своей акцией он пытался привлечь внимание областной власти к ситуации в селе Калининском, где за долги отключено электричество, в связи с чем не работает двигатель, который качает воду, поэтому в школу и дома жителей она не поступает.

К месту проведения одиночного пикета, кроме четверых полицейских, один из которых информировал об обстановке по рации, прибыли также сотрудники правительства Пензенской области — в частности, консультант управления внутренней политики Александр Артоболевский.

В момент, когда Юрий Вобликов разговаривал с корреспондентом ИА «PenzaNews», сообщая о том, что его акцией и содержанием плаката ранее уже интересовался представитель аппарата полпреда президента РФ в ПФО, к народному избраннику обратился один из сотрудников полиции и потребовал проследовать вместе с ним.

«Поступила информация, что стоит мужчина с бородой на площади и, возможно, у него при себе имеются наркотические вещества. Вам придется проехать с нами в отдел полиции №1», — сказал полицейский.

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В свою очередь Юрий Вобликов предложил, чтобы его сумку проверил кинолог с собакой, однако сотрудник полиции настаивал на том, что в ситуации необходимо разбираться именно в отделе.

Примерно через 30 секунд после того, как депутата, свернувшего свой плакат, отвели от прилегающего к дороге края площади, от здания правительства Пензенской области отъехал кортеж в сопровождении экипажей ГИБДД.

Как позже Юрий Вобликов сообщил ИА «PenzaNews» по телефону, он согласился добровольно покинуть место проведения акции, но перед тем как сесть в полицейскую машину по совету адвоката настоял на том, чтобы представители правоохранительных органов все же назвали фамилию человека, заявившего якобы о наличии у него при себе наркотиков.

По словам Юрия Вобликова, после этой просьбы полицейские вместо отдела проводили его до ближайшей остановки, откуда он уже отправился в офис компании «ТНС энерго Пенза».