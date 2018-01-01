Мэр Пензы начал новый год с объезда города ЖКХ

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев утром в понедельник, 1 января, несмотря на официальный выходной день, совершил объезд города с целью контроля за выполнением работ по уборке улиц и внутридворовых территорий после встречи Нового года.

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В частности, мэр посетил микрорайон Заря, где оценил состояние спортплощадки, на которой залит каток.

Он распорядился разместить здесь график работы пункта проката инвентаря и расписание мероприятий, которые будут проводиться в дни зимних каникул.

«Спортплощадка в Заре должна работать. Лед здесь нормальный, можно играть в хоккей и кататься на коньках. Нужно организовать работу пункта проката, чтобы дети, молодежь, их родители могли в эти морозные дни заняться зимними видами спорта», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он осмотрел территорию у здания МУП «Заря», где установлена елка.

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Мэр выразил недовольство тем фактом, что площадка до сих пор не приведена в надлежащий вид после праздничных гуляний.

«Город убирается с 6.00, и уже сейчас везде чисто, а в Заре до сих пор нет ни одного дворника на улице», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с этим он поручил главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову принять меры административного воздействия в отношении ответственных лиц.