EN
21:56:25 Понедельник, 1 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы начал новый год с объезда города

12:22 | 01.01.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев утром в понедельник, 1 января, несмотря на официальный выходной день, совершил объезд города с целью контроля за выполнением работ по уборке улиц и внутридворовых территорий после встречи Нового года.

Мэр Пензы начал новый год с объезда города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, мэр посетил микрорайон Заря, где оценил состояние спортплощадки, на которой залит каток.

Он распорядился разместить здесь график работы пункта проката инвентаря и расписание мероприятий, которые будут проводиться в дни зимних каникул.

«Спортплощадка в Заре должна работать. Лед здесь нормальный, можно играть в хоккей и кататься на коньках. Нужно организовать работу пункта проката, чтобы дети, молодежь, их родители могли в эти морозные дни заняться зимними видами спорта», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он осмотрел территорию у здания МУП «Заря», где установлена елка.

Читайте также

Пенза впервые за много лет встретила Новый год без снега

Мэр выразил недовольство тем фактом, что площадка до сих пор не приведена в надлежащий вид после праздничных гуляний.

«Город убирается с 6.00, и уже сейчас везде чисто, а в Заре до сих пор нет ни одного дворника на улице», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с этим он поручил главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову принять меры административного воздействия в отношении ответственных лиц.
Актуальное
Читайте также
В Наровчатском районе вор вынес из дома газовую плиту Пожилую жительницу Пензы заподозрили в краже кошелька из аптеки
Под Пензой онлайн-знакомство обернулось для мужчины потерей денег, возбуждено дело В Пензенской области за несколько часов до Нового года насмерть разбился квадроциклист
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию утечки на проспекте Победы в Пензе Под Пензой из столовой накануне Нового года украли почти 180 кг говядины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver