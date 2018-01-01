Пенза впервые за много лет встретила Новый год без снега Общество

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Снежный покров практически полностью растаял в Пензе к новогодней ночи из-за нехарактерно высокой для этого периода температуры воздуха и отсутствия существенных осадков в последнюю неделю 2017 года.

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Выглянувшее днем 31 декабря солнце также способствовало тому, что погода больше походила на весеннюю, нежели на разгар русской зимы.

К вечеру столбик термометра стал понижаться и к бою курантов достиг значения -5...-3°С.

Центральным местом новогодних гуляний в Пензе стала площадь имени В.И. Ленина, где в этом году разместили не только главную городскую елку, но и дом Деда Мороза, большой экран для трансляций, ярмарку и каток, качество которого из-за погодных условий оставляет желать лучшего.

После полуночи для жителей и гостей города здесь была организована концертная программа.

На площади в основном звучали хиты прошлых лет в исполнении местных артистов, а праздничное настроение пытались создавать Дед Мороз и Снегурочка.

Среди собравшихся в центре Пензы были люди разных возрастов, преимущественно молодежь. Многие принесли с собой алкоголь и пиротехнические изделия. В итоге под ногами у горожан за несколько часов образовалось большое количество мусора — там, где еще в начале лета был снят асфальт, валялись пустые бутылки, пакеты, конфетти от хлопушек, а в воздухе стоял характерный запах от петард и фейерверков.

На ярмарке работала лишь одна торговая точка — с новогодней атрибутикой.

Другие, в том числе с надписями «Шашлык» и «Чай», не функционировали, однако их облюбовали дружеские компании, решившие отметить наступление 2018 года не за праздничным столом, а на улице. Распитию спиртного представители правоохранительных органов не препятствовали.

Вместе с тем стражи порядка, дежурившие на празднике, внимательно следили за тем, чтобы сильно опьяневшие граждане не мешали другим — периодически можно было увидеть, как их уводят в направлении патрульной машины. Среди них даже оказался мужчина в костюме Деда Мороза.

В целях безопасности въезд на площадь был закрыт бетонными блоками. Также были перекрыты подъезды к улице Московской со стороны улицы Володарского. Однако время от времени горожане наблюдали, как водители после короткой беседы с дежурившими на месте полицейскими все же проезжали под «кирпич» в районе сквера «Копилка пословиц».

На главной пешеходной улице города можно было встретить большое количество гуляющих пензенцев. Многие из них фотографировались с композицией «Звездное небо», а также световыми инсталляциями, установленными на газонах и у торговых центров.

Некоторые воспользовались услугами извозчика и проехали по улице Московской в подобии кареты, запряженной белой лошадью.

Новогодние гулянья продолжались в Пензе до самого утра.