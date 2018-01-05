В Октябрьском районе Пензы ликвидированы четыре стихийные свалки ЖКХ

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Четыре несанкционированные свалки ликвидированы в ходе санитарной пятницы, проведенной на территории Октябрьского района Пензы 5 января.

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Сотрудники районной администрации, персонал управляющих организаций и коммунальных служб привели в порядок в общей сложности площадь более 2 тыс. кв. метров, собрав свыше 10 кубометров мусора.

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Особое внимание было уделено территориям, расположенным на «красной линии», а также вблизи контейнерных площадок. Основные работы осуществлялись на улицах Ударной, Нахимова, Кулибина и Лядова.

Санитарный патруль МУП «Пензадормост» собрал мусор в Заводском районе и на проспекте Строителей, а сотрудники управляющих компаний очистили контейнерные площадки на улицах Беляева, Титова, Ладожской и других, сообщает пресс-служба мэрии.