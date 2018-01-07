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Утечка на улице Лобачевского в Пензе затронула 18 МКД и дом творчества — прокуратура

16:04 | 07.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Временное отключение теплоснабжения из-за утечки на улице Лобачевского в Пензе затронуло 18 многоквартирных жилых домов и один дом творчества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Утечка на улице Лобачевского в Пензе затронула 18 МКД и дом творчества — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, соответствующую информацию ведомству предоставило МКП «Теплоснабжение».

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль органов прокуратуры области», — пояснила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», порыв на тепломагистрали на улице Лобачевского произошел в субботу, 6 января. К замене поврежденного участка сотрудники МКП «Теплоснабжение города Пензы» приступили на следующий день.

Пресс-служба мэрии проинформировала о временном отключении от отопления восьми жилых домов.

В настоящий момент коммунальная авария ликвидирована. Ожидается поступление теплоносителя в отключенные объекты.
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