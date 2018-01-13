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В Кузнецке шесть домов с износом свыше 70% исключены из программы капремонта

09:56 | 13.01.2018 | ЖКХ

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Кузнецк, 13 января 2018. PenzaNews. Шесть домов в Кузнецке Пензенской области, признанных аварийными, у которых износ основных конструкций — крыши, стен и фундамента — превышает 70%, исключены из программы капитального ремонта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кузнецке шесть домов с износом свыше 70% исключены из программы капремонта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Судьба еще 14-ти должна быть определена в ближайшее время», — добавили в мэрии.

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В пресс-службе пояснили, что в минувшую пятницу, 12 января, в администрации Кузнецка состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрия Семенова, в ходе которого обсуждался алгоритм дальнейших действий в интересах жителей, исправно вносивших взносы на капремонт.

«По итогам встречи представителям домовых комитетов и управляющих компаний рекомендовано дополнительно провести разъяснительную работу с собственниками помещений домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта», — сказали в администрации Кузнецка.
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