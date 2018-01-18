EN
00:29:37 Пятница, 19 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Жителям Пензенской области дадут возможность выбрать территории для благоустройства

15:24 | 18.01.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек необходимо провести голосование по отбору так называемых «общественных территорий», подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

Жителям Пензенской области дадут возможность выбрать территории для благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее распоряжение 17 января подписал председатель регионального правительства Николай Симонов, который в связи с рабочей поездкой губернатора Ивана Белозерцева в Москву исполнял в этот день обязанности главы субъекта РФ.

Согласно тексту документа, в установленные законодательством сроки органам местного самоуправления следует принять муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий.

После этого следует непосредственно запустить голосование.

Читайте также

Фонтан перед драмтеатром и полностью пешеходная Московская: как Пензу видят архитекторы

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

По данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 2017 году на реализацию проекта были выделены бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн. рублей. Участие в нем приняли 11 муниципальных образований.

В сентябре была утверждена госпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы», согласно которой за указанный период на благоустройство планируется направить еще около 1,5 млрд. рублей.
Актуальное
Читайте также
Анкетирование пациентов поможет скорректировать работу скорой помощи в Пензенской области Денис Айрапетян примет участие в предолимпийских сборах в Южной Корее
В Пензенской области автопарк скорой помощи пополнили 14 машин Пензенский губернатор и глава группы «ОАТ» обсудили результаты работы завода в Сердобске
В Пензе главы трех стройкомпаний наказаны за нарушение прав дольщиков В Пензенской области водитель автобуса попался пьяным за рулем
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама