Жителям Пензенской области дадут возможность выбрать территории для благоустройства ЖКХ

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек необходимо провести голосование по отбору так называемых «общественных территорий», подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

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Соответствующее распоряжение 17 января подписал председатель регионального правительства Николай Симонов, который в связи с рабочей поездкой губернатора Ивана Белозерцева в Москву исполнял в этот день обязанности главы субъекта РФ.

Согласно тексту документа, в установленные законодательством сроки органам местного самоуправления следует принять муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий.

После этого следует непосредственно запустить голосование.

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Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

По данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 2017 году на реализацию проекта были выделены бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн. рублей. Участие в нем приняли 11 муниципальных образований.

В сентябре была утверждена госпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы», согласно которой за указанный период на благоустройство планируется направить еще около 1,5 млрд. рублей.