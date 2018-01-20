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В ликвидации последствий снегопада в Пензе задействовано 47 единиц техники

17:03 | 20.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. 47 единиц специальной техники задействовано при ликвидации последствий сильного снегопада в Пензе. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

В ликвидации последствий снегопада в Пензе задействовано 47 единиц техники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что ночью число уборочных машин будет доведено до 50.

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И.о. главы администрации Пензы Сергей Волков отметил, что ночью снегопад может усилиться, поэтому следует грамотно спланировать действия по устранению последствий непогоды.

«Необходимо усилить работу по очистке тротуаров и остановочных площадок. Они должны быть приведены в нормативное состояние», — сказал он в ходе совещания в мэрии.

Сергей Волков также поручил главам районных администраций города призвать руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК активизировать уборку на закрепленной за ними территории, сообщает пресс-служба мэрии.
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