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В Пензе снегоплавильную машину установят под Леонидовским путепроводом

16:06 | 22.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Снегоплавильную установку «Vulcan-60M», которая в настоящее время функционирует на территории МУП «Пензадормост», планируется разместить на улице Либерсона под Леонидовским путепроводом. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Парастаев.

В Пензе снегоплавильную машину установят под Леонидовским путепроводом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, талая вода будет сливаться в очистные сооружения под мостом.

Юрий Парастаев отметил, что снегоплавильная машина была поставлена в Пензу из Ижевска.

«Производительность у нее 60 кубических метров в час», — уточнил директор МУП «Пензадормост».

Он пояснил, что принцип действия установки простой — подаваемая под давлением горячая вода приводит к таянию снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» приобрело снегоплавильную установку «Vulcan-60M» в декабре 2017 года.

Согласно данным сайта госзакупок, ее стоимость составляет 2 млн. 930 тыс. рублей.
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