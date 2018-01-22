В Пензе снегоплавильную машину установят под Леонидовским путепроводом
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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Снегоплавильную установку «Vulcan-60M», которая в настоящее время функционирует на территории МУП «Пензадормост», планируется разместить на улице Либерсона под Леонидовским путепроводом. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Парастаев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По его словам, талая вода будет сливаться в очистные сооружения под мостом.
Юрий Парастаев отметил, что снегоплавильная машина была поставлена в Пензу из Ижевска.
«Производительность у нее 60 кубических метров в час», — уточнил директор МУП «Пензадормост».
Он пояснил, что принцип действия установки простой — подаваемая под давлением горячая вода приводит к таянию снега.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» приобрело снегоплавильную установку «Vulcan-60M» в декабре 2017 года.
Согласно данным сайта госзакупок, ее стоимость составляет 2 млн. 930 тыс. рублей.