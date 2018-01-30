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Прокуратура подняла вопрос о финансировании ремонта котельной в Старой Каменке

14:20 | 30.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Прокуратура потребовала принять меры для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения жителей села Старая Каменка Пензенской области.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что на территории села услугу горячего водоснабжения предоставляет ООО «Каменка», арендующее для этого муниципальное имущество, в том числе котельную. Услуга предоставляется только в отопительный период», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения необходима модернизация установленного в котельной теплотехнического и насосного оборудования — это подтверждено актом экспертного исследования.

«Согласно положениям договора аренды, обязанность проведения капитального ремонта и реконструкции котельной относится к полномочиям администрации Старокаменского сельсовета. Однако до настоящего времени вопрос финансирования соответствующих работ органом местного самоуправления не решен», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что с целью устранения выявленных нарушений главе администрации сельсовета внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.
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