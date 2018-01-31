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В Пензе с последствиями снегопада ночью боролись около 100 единиц техники

11:10 | 31.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. 94 единицы техники боролись с последствиями обрушившегося на Пензу снегопада в ночь на среду, 31 января. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев в ходе совещания в мэрии.

В Пензе с последствиями снегопада ночью боролись около 100 единиц техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осуществляли прометание, вывоз снега. Под утро перед движением транспорта провели обработку противогололедными материалами», — пояснил он.

Юрий Парастаев добавил, что за сутки с улиц Пензы было вывезено 3,5 тыс. кубометров снега.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба мэрии со ссылкой на данные МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», в очистке пешеходных переходов, улицы Московской, территорий скверов и других зеленых зон от предприятия задействовано 110 рабочих и 15 единиц техники.
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