В Пензе с последствиями снегопада ночью боролись около 100 единиц техники ЖКХ

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. 94 единицы техники боролись с последствиями обрушившегося на Пензу снегопада в ночь на среду, 31 января. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев в ходе совещания в мэрии.

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«Осуществляли прометание, вывоз снега. Под утро перед движением транспорта провели обработку противогололедными материалами», — пояснил он.

Юрий Парастаев добавил, что за сутки с улиц Пензы было вывезено 3,5 тыс. кубометров снега.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба мэрии со ссылкой на данные МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», в очистке пешеходных переходов, улицы Московской, территорий скверов и других зеленых зон от предприятия задействовано 110 рабочих и 15 единиц техники.