Сергей Волков призвал мобилизовать все силы на уборку снега с улиц и дворов Пензы ЖКХ

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, который исполняет обязанности мэра, призвал мобилизовать все силы на ликвидацию последствий снегопада, обрушившегося на город.

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«Всем предприятиям, организациям, управляющим компаниям необходимо выйти на очистку подведомственным территорий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 31 января.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Сергей Волков также поручил главам администраций районов Пензы усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и незамедлительно передавать материалы о недобросовестной работе по содержанию дворовых территорий в Госжилстройтехинспекцию области.