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Сергей Волков призвал мобилизовать все силы на уборку снега с улиц и дворов Пензы

11:29 | 31.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, который исполняет обязанности мэра, призвал мобилизовать все силы на ликвидацию последствий снегопада, обрушившегося на город.

Сергей Волков призвал мобилизовать все силы на уборку снега с улиц и дворов Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всем предприятиям, организациям, управляющим компаниям необходимо выйти на очистку подведомственным территорий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 31 января.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Сергей Волков также поручил главам администраций районов Пензы усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и незамедлительно передавать материалы о недобросовестной работе по содержанию дворовых территорий в Госжилстройтехинспекцию области.
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