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В Пензе губернатор вместе с областными и городскими чиновниками проверил состояние дворов

17:40 | 03.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев в сопровождении чиновников областного правительства и администрации Пензы проверил работу ряда управляющих компаний в ходе обхода дворовых территорий в субботу, 3 февраля.

В Пензе губернатор вместе с областными и городскими чиновниками проверил состояние дворов

Фото: Pnzreg.ru

Его сопровождали зампред регионального правительства Дмитрий Семенов, и.о. мэра Сергей Волков, глава Пензы Валерий Савельев, начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин и другие официальные лица.

В ходе общения с жильцами домов на улицах Карпинского, Ворошилова и Коммунистической глава региона выяснил, что не все из них знают, кто является старшим по дому и возглавляет управляющую компанию.

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«Это неправильный подход к работе», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что управляющие компании должны взаимодействовать с населением, отчитываться перед гражданами и реагировать на их обращения.

Благоприятное впечатление на губернатора произвели два дома на улице Карпинского, где 10 лет назад собственники организовали ТСЖ.

«Территория в порядке, в подъезде зеркала, цветы, диваны, детские игрушки. Видно, что люди организовали комфортное пространство, работают над сохранением общедомового имущества», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев поручил организовать семинары, во время которых представители управляющих организаций смогут обменяться опытом и поделиться своими наработками.
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