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В Пензе почти 90 домов, три детсада и столько же школ попали в зону отключения тепла

10:30 | 05.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 88 многоквартирных домов, три детских сада и столько же школ, расположенных на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Новый Кавказ, Бакунина, Плеханова, Ставского, Шевченко и Захарова в Пензе, оказались в зоне отключения теплоснабжения в понедельник, 5 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе почти 90 домов, три детсада и столько же школ попали в зону отключения тепла

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации АО «Т Плюс теплосеть Пенза», 5 февраля для устранения повреждений на теплотрассе в районе торгового центра «Суворовский» отопление по указанным улицам будет отсутствовать с 10.00 до 24.00», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прокуратура взяла на контроль соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.
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