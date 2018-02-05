В Пензе почти 90 домов, три детсада и столько же школ попали в зону отключения тепла ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 88 многоквартирных домов, три детских сада и столько же школ, расположенных на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Новый Кавказ, Бакунина, Плеханова, Ставского, Шевченко и Захарова в Пензе, оказались в зоне отключения теплоснабжения в понедельник, 5 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По информации АО «Т Плюс теплосеть Пенза», 5 февраля для устранения повреждений на теплотрассе в районе торгового центра «Суворовский» отопление по указанным улицам будет отсутствовать с 10.00 до 24.00», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прокуратура взяла на контроль соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.