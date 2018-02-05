Специалисты «Пензаэнерго» восстанавливают энергоснабжение обесточенных населенных пунктов ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» приступили к восстановительным работам в обесточенных населенных пунктах Кузнецкого района Пензенской области, где в результате неблагоприятных погодных условий произошел ряд технологических нарушений в работе энергооборудования.

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«По состоянию на 6.30 понедельника, 5 февраля, отключены 20 воздушных линий (ВЛ) 6–10 кВ, одна ВЛ 35 кВ, две ВЛ 110 кВ, а также 319 трансформаторных подстанций 6–20/0,4 кВ. Причины повреждений линий — налипание мокрого снега на провода, обледенение проводов, ледяной дождь, порывы ветра свыше 20 метров в секунду. Обесточено 49 населенных пунктов с населением 21 тыс. человек», — проинформировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании.

В «Пензаэнерго» уточнили, что к восстановлению энергоснабжения привлечены 8 бригад кузнецкого производственного отделения (ПО) филиала, дополнительно им на помощь направлены 7 мобильных бригад из каменского, сердобского, нижнеломовского и пензенского ПО, а также специалисты из «Тамбовэнерго» и «Мордовэнерго».

«Кроме того, в работах по восстановлению электроснабжения задействованы 5 бригад сторонних организаций — ООО «КЭСК», ООО «Электросервис» и ООО «Сетевая компания». Для обеспечения электроснабжения отключенных потребителей в Кузнецкий район направлены все имеющиеся в филиале «Пензаэнерго» резервные источники электроснабжения мощностью 30 кВт и более», — отметили в пресс-службе, добавив, что электроснабжение планируется восстановить до конца дня.

В компании напомнили также, что при обнаружении поврежденного энергооборудования — оборванных проводов или поваленных опор — не следует приближаться к ним на расстояние менее 10 метров, поскольку они могут находиться под напряжением.

«Об увиденном следует срочно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8-800-775-16-42», — сказали в «Пензаэнерго».