EN
14:12:55 Понедельник, 5 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Юрий Ильин прервал отпуск из-за массового подтопления улиц в Пензе

12:02 | 05.02.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин прервал свой отпуск с целью координации работ по ликвидации последствий подтопления ряда улиц, а также по уборке мокрого снега до похолодания, которое ожидается к вечеру понедельника, 5 февраля.

Юрий Ильин прервал отпуск из-за массового подтопления улиц в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы, вода скопилась, в частности, на проспектах Победы и Строителей, улицах Тухачевского, Чаадаева, Злобина, Терновского, Баумана, Тернопольской, Калинина и под Измайловским мостом.

На данный момент представители МУП «Пензадормост» завершают откачку воды на проспекте Строителей и улице Тернопольской.

Читайте также

Губернатор рекомендовал отозвать из отпуска вице-мэра Пензы по ЖКХ

«После ликвидации подтоплений [необходимо] провести прометание автодорог. Затем для нас принципиально важно отработать тротуары, пешеходные дорожки, подходы и подъезды — очистить от снега и при понижении температуры наружного воздуха обработать противогололедными материалами», — поставил задачу Юрий Ильин в ходе заседания штаба по благоустройству и содержанию городских территорий в зимний период, состоявшегося в мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, особое внимание планируется уделить расчистке внутридворовых дорог с целью предотвращения образования колейности, а также уборке территорий, прилегающих к социально значимым объектам, предприятиям и организациям всех форм собственности.
Актуальное
Читайте также
Вблизи автовокзала Пензы повреждена теплотрасса Под Пензой водитель «BMW X5» погиб в ДТП с самосвалом
В Заречном медсанчасть оштрафована за некачественную помощь беременной женщине В Пензенской области пересмотрят условия назначения жилищной выплаты многодетным семьям
В Октябрьском районе Пензы на борьбу со снегом вышли более 200 дворников — мэрия Онлайн-консультации психологов станут доступны жителям районов Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама