Юрий Ильин прервал отпуск из-за массового подтопления улиц в Пензе ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин прервал свой отпуск с целью координации работ по ликвидации последствий подтопления ряда улиц, а также по уборке мокрого снега до похолодания, которое ожидается к вечеру понедельника, 5 февраля.

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По данным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы, вода скопилась, в частности, на проспектах Победы и Строителей, улицах Тухачевского, Чаадаева, Злобина, Терновского, Баумана, Тернопольской, Калинина и под Измайловским мостом.

На данный момент представители МУП «Пензадормост» завершают откачку воды на проспекте Строителей и улице Тернопольской.

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«После ликвидации подтоплений [необходимо] провести прометание автодорог. Затем для нас принципиально важно отработать тротуары, пешеходные дорожки, подходы и подъезды — очистить от снега и при понижении температуры наружного воздуха обработать противогололедными материалами», — поставил задачу Юрий Ильин в ходе заседания штаба по благоустройству и содержанию городских территорий в зимний период, состоявшегося в мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, особое внимание планируется уделить расчистке внутридворовых дорог с целью предотвращения образования колейности, а также уборке территорий, прилегающих к социально значимым объектам, предприятиям и организациям всех форм собственности.