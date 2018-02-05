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Губернатор рекомендовал отозвать из отпуска вице-мэра Пензы по ЖКХ

09:40 | 05.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал отозвать вице-мэра Пензы по городскому хозяйству Юрия Ильина в связи с коммунальными проблемами, возникшими в результате резкого ухудшения погодных условий.

Губернатор рекомендовал отозвать из отпуска вице-мэра Пензы по ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил глава региона, в Пензе из-за дождя затопило дороги на шести участках, в том числе в районе гипермаркета «Лента», где эта проблема возникает постоянно.

Иван Белозерцев потребовал найти техническое решение, чтобы вода уходила с проезжей части.

«На многих остановках скапливается вода — машины несутся, обливают людей. […] Город мог бы сработать лучше», — сказал губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 февраля.

Он потребовал убрать мокрый снег в сжатые сроки, пока не наступила минусовая температура, которая ожидается вечером.

Также Иван Белозерцев пообещал лично проехать по городу и проконтролировать качество уборки дорог и тротуаров.

«Если я не увижу работающую технику, кто-то «уйдет в запас» — будет уволен», — сказал глава региона.
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