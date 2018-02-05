Электроснабжение в Пензенской области восстанавливают более 30 бригад ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 31 бригада задействована в работах по восстановлению электроснабжения 44 населенных пунктов в шести районах Пензенской области, обесточенных из-за непогоды — ледяного дождя и сильного ветра с порывами свыше 20 метров в секунду. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

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«В настоящее время отключенными остаются 17 воздушных линий (ВЛ) 6–10 кВ, три ВЛ-110 кВ, 186 трансформаторных подстанций 6–20/0,4 кВ», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что большинство отключений энергооборудования произошло на территории Кузнецкого района, а Малосердобинский, Городищенский, Неверкинский, Мокшанский и Тамалинский пострадали незначительно.

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В «Пензаэнерго» пояснили, что, помимо бригад филиала, устранять последствия разгула стихии помогают специалисты «Мордовэнерго» и сторонних организаций — ООО «КЭСК», ООО «Электросервис» и ООО «Сетевая компания».

«Для обеспечения электроснабжения отключенных потребителей, в том числе социально значимых объектов, в Кузнецкий район направлено восемь резервных источников электроснабжения мощностью 30 кВт и более», — добавили в компании.

В пресс-службе сообщили, что порывы ветра и осадки при отрицательной температуре приводят к повторным отключениям, а также работу осложняет гололед, из-за которого специалистам сложно добраться до некоторых участков.

Планируется, что электроснабжение пострадавших населенных пунктов будет восстановлено в ближайшее время.