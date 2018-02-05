EN
02:13:20 Вторник, 6 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Электроснабжение в Пензенской области восстанавливают более 30 бригад

17:38 | 05.02.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 31 бригада задействована в работах по восстановлению электроснабжения 44 населенных пунктов в шести районах Пензенской области, обесточенных из-за непогоды — ледяного дождя и сильного ветра с порывами свыше 20 метров в секунду. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

Электроснабжение в Пензенской области восстанавливают более 30 бригад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время отключенными остаются 17 воздушных линий (ВЛ) 6–10 кВ, три ВЛ-110 кВ, 186 трансформаторных подстанций 6–20/0,4 кВ», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что большинство отключений энергооборудования произошло на территории Кузнецкого района, а Малосердобинский, Городищенский, Неверкинский, Мокшанский и Тамалинский пострадали незначительно.

Читайте также

Снежная каша заполнила улицы Пензы

В «Пензаэнерго» пояснили, что, помимо бригад филиала, устранять последствия разгула стихии помогают специалисты «Мордовэнерго» и сторонних организаций — ООО «КЭСК», ООО «Электросервис» и ООО «Сетевая компания».

«Для обеспечения электроснабжения отключенных потребителей, в том числе социально значимых объектов, в Кузнецкий район направлено восемь резервных источников электроснабжения мощностью 30 кВт и более», — добавили в компании.

В пресс-службе сообщили, что порывы ветра и осадки при отрицательной температуре приводят к повторным отключениям, а также работу осложняет гололед, из-за которого специалистам сложно добраться до некоторых участков.

Планируется, что электроснабжение пострадавших населенных пунктов будет восстановлено в ближайшее время.
Актуальное
Читайте также
В Пензе аспирант вуза подозревается в сбыте наркотиков В Пензенской области в зоне отключения электричества остается 21 населенный пункт — МЧС
Номинальные денежные доходы населения Пензенской области превысили за год 355 млрд. рублей В Пензенской области в 2017 году произведено сельхозпродукции на 87 млрд. рублей
Житель Пензы приговорен к 15 годам колонии за насилие над падчерицей Падалкин и Сысуев избраны в руководящие органы движения «Левый фронт»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама