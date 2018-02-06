В семи городах Пензенской области выберут общественные территории для благоустройства ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первую очередь, будет организовано в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 17 по 23 марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«Когда оно у нас окончательно пройдет на территории Пензенской области, мы об этом проинформируем позже», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в облправительстве во вторник, 6 февраля.

Андрей Кулинцев пояснил, что рейтинговому голосованию предшествует предварительный отбор парков, скверов и площадей, которые жители предпочли бы видеть благоустроенными.

В качестве примера он привел Никольск, где в торговых центрах и некоторых учреждениях установлены специальные урны и размещены бланки с вариантами общественных территорий, а также предусмотрена возможность добавить свой собственный — те, за которые выступит максимальное число жителей, войдут в итоговый бюллетень.

«В общем по семи муниципальным образованиям, про которые мы говорим, будет организовано почти 200 участков, где люди смогут проголосовать за эти общественные пространства», — отметил зампред областного правительства.

Андрей Кулинцев особо обратил внимание на то, что в местах проведения рейтингового голосования будут размещены стенды с проектами концепций городских территорий, чтобы люди могли увидеть, как их планируется преобразить.

Где именно будет проходить рейтинговое голосование в каждом городе, он не уточнил.

Также Андрей Кулинцев затруднился сказать, может ли его проведение выпасть на 18 марта, когда будут проводиться выборы президента РФ. По его словам, дата в данном случае не самое важное.

Отвечая на вопрос о том, почему было решено провести рейтинговое голосование не в интернете, а в оффлайн-режиме, первый зампред областного правительства отметил, что чиновники выступают за «здоровый образ жизни».

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«Соответственно, если у нас есть возможность дать человеку — в выходной день, мы надеемся, будет это проходить — выйти подышать воздухом, прогуляться с семьей, почему бы нет. Да, современные технологии — это здорово, но мы за здоровый образ жизни», — сказал он.

Андрей Кулинцев сообщил также, что дополнительную информацию о ходе реализации проекта в Пензенской области можно найти, в частности, на сайте регионального правительства.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году.

Тогда в нем приняли участие 11 муниципальных образований Пензенской области — Пенза, Заречный, Кузнецк, Городище, Каменка, Сердобск, Нижний Ломов, Никольск, Мокшан, село Ленина, а также Богословка.

Были благоустроены 216 дворовых и 20 общественных территорий.