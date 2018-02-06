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Пензенцы будут выбирать места для благоустройства с учетом разработанных концепций — Иоффе

19:50 | 06.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Концепции благоустройства будут разработаны для каждого из семи городов Пензенской области, участвующих в рейтинговом голосовании в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе.

Пензенцы будут выбирать места для благоустройства с учетом разработанных концепций — Иоффе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Итог этой работы должен быть такой: мы не должны получить «лоскутное одеяло» на территории, например, центра районного. Мы должны как из пазлов сложить фрагменты и получить единое благоустроенное пространство», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в облправительстве во вторник, 6 февраля.

Леонид Иоффе пояснил, что эта работа проводится при участии пензенских архитекторов, при этом проекты рассматривает градостроительный совет, который направляет некоторые из них на доработку.

«Концепция предусматривает определенную территорию, например, центр муниципального образования, и этапы [реализации проекта]. Жители как раз выбирают, какую территорию надо обустраивать в первую очередь. На нее уже будет разрабатываться дизайн-проект, который будет проходить государственную экспертизу», — добавил главный архитектор Пензенской области.

Он отметил, что такой подход позволит уйти от точечного решения проблемы благоустройства населенных пунктов.

«Наша задача в итоге — благоустроить все системно», — подчеркнул начальник департамента.

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В семи городах Пензенской области выберут общественные территории для благоустройства

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в период с 17 по 23 марта 2018 года в семи городах Пензенской области — Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске — будет организовано рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первую очередь. Оно будет проводиться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Точная дата голосования, а также конкретные места, где можно будет получить специальный бюллетень и опустить его в урну, пока не уточняются.

Предполагается, что в местах проведения рейтингового голосования будут размещены стенды с проектами концепций городских территорий, чтобы люди могли увидеть, как планируется преобразить ту или иную часть города.
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