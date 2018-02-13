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В Пензе коммунальщики, не убравшие вовремя снежную кашу, вышли «чистить» лед

11:47 | 13.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Коммунальные работники Пензы решили заняться очисткой внутридворовых дорог спустя неделю после того, как снежная каша превратилась в лед.

В Пензе коммунальщики, не убравшие вовремя снежную кашу, вышли «чистить» лед

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, небывалую для последних недель активность можно наблюдать в микрорайоне Арбеково.

Так, в одном из дворов на улице Глазунова на уборку вышли сразу два трактора, водители которых сначала попытались «срезать» с дороги намерзшие ледяные кочки, а затем щеткой смести отколовшиеся куски вместе с песком. В итоге они лишь «отполировали» и без такого скользкую поверхность.

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По словам местных жителей, гораздо эффективнее было задействовать технику в начале прошлой недели, когда в Пензу пришло кратковременное потепление.

Однако, несмотря на то, что ответственные лица знали о грядущих морозах, никаких мер по уборке снежного месива из дворов принято не было. В результате отрицательная температура сделала свое дело — каша из снега и грязи замерзла, превратив дороги в бугристый каток.

Похожая картина наблюдается и в других районах города: работников коммунальных служб и технику можно увидеть там, где за последнюю неделю их не было.
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