В Пензе коммунальщики, не убравшие вовремя снежную кашу, вышли «чистить» лед ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Коммунальные работники Пензы решили заняться очисткой внутридворовых дорог спустя неделю после того, как снежная каша превратилась в лед.

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В частности, небывалую для последних недель активность можно наблюдать в микрорайоне Арбеково.

Так, в одном из дворов на улице Глазунова на уборку вышли сразу два трактора, водители которых сначала попытались «срезать» с дороги намерзшие ледяные кочки, а затем щеткой смести отколовшиеся куски вместе с песком. В итоге они лишь «отполировали» и без такого скользкую поверхность.

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По словам местных жителей, гораздо эффективнее было задействовать технику в начале прошлой недели, когда в Пензу пришло кратковременное потепление.

Однако, несмотря на то, что ответственные лица знали о грядущих морозах, никаких мер по уборке снежного месива из дворов принято не было. В результате отрицательная температура сделала свое дело — каша из снега и грязи замерзла, превратив дороги в бугристый каток.

Похожая картина наблюдается и в других районах города: работников коммунальных служб и технику можно увидеть там, где за последнюю неделю их не было.