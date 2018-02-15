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Сергей Волков и Юрий Ильин раскритиковали работу по борьбе с гололедом в Пензе

18:58 | 15.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков и вице-мэр Юрий Ильин подвергли жесткой критике работу МУП «Пензадормост» по очистке тротуаров, большинство из которых покрыто льдом еще с прошлой недели.

Сергей Волков и Юрий Ильин раскритиковали работу по борьбе с гололедом в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За такое количество дней вы так и не смогли привести тротуары в должный вид. Техника есть, люди есть, но изо дня в день ничего не меняется. Нужно применять жесткие меры. Тех начальников участков, которые не справляются, наказывать рублем, увольнять, наконец, если не хотят работать», — сказал Сергей Волков в ходе совещания, состоявшегося на базе предприятия «Пензадормост» в четверг, 15 февраля.

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В свою очередь Юрий Ильин, обращаясь к директору МУПа Юрию Парастаеву, сообщил, что мэр Виктор Кувайцев крайне недоволен сложившейся обстановкой и готов принять кадровые решения относительно руководства «Пензадормоста», если до конца недели ситуация не изменится.

«Так, как вы начали работать сейчас, нужно было организоваться еще 10 дней назад. Каждый день в 6.45 мы объезжаем город и наблюдаем одну и ту же картину — кругом лед, а все ваши сведения по количеству вывезенного снега, которые вы нам предоставляете, очевидно преувеличены», — цитирует вице-мэра пресс-служба городской администрации.
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