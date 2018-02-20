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«Пензадормост» вдвое завышает объемы вывезенного снега — мэр

12:33 | 20.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты планово-экономического отдела МУП «Пензадормост» систематически завышают объемы вывезенного с улиц города снега почти вдвое. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Пензадормост» вдвое завышает объемы вывезенного снега — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подобная практика недопустима», — подчеркнул он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 20 февраля.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил городскому финансовому управлению провести тщательную проверку предприятия, в ходе которой также следует выяснить причины низких зарплат у рабочих МУПа.

Кроме того, мэр потребовал очистить подъездные пути от дорог к жилым домам, которые остаются неочищенными.

«Нужна конкурентная среда. Следует через торги привлечь к работе по очистке территорий все организации, которые имеют соответствующую технику. Тогда МУП «Пензадормост» не будет монополистом в этой сфере, и качество уборки в городе повысится», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
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