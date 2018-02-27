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Компания «ЭнергоСервис Поволжье» просрочила оплату более 3 млн. рублей «МРСК Волги»

16:02 | 27.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская компания «ЭнергоСервис Поволжье» просрочила оплату 3,4 млн. рублей по счетам ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») за услуги по передаче электроэнергии за январь 2018 года, которую должна была осуществить еще до 20 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте межрегиональной распределительной сетевой компании во вторник, 28 февраля.

Компания «ЭнергоСервис Поволжье» просрочила оплату более 3 млн. рублей «МРСК Волги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ситуация с задержкой платежа со стороны ООО «ЭнергоСервис Поволжье» приобрела системный характер. Предприятие нарушает платежную дисциплину в течение нескольких месяцев. Направляемые ПАО «МРСК Волги» претензии в адрес руководства сбытовой компании не имеют должного результата. Филиал «Пензаэнерго» официально уведомил о ситуации региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения», — отмечается в тексте.

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В нем особо подчеркивается, что «МРСК Волги» как социально ответственная компания «приложит все усилия для бесперебойного электроснабжения, однако вопросы энергобезопасности всей области не должны решаться одной организацией».

«Срывы сроков расчетов сбытовых компаний осложняют своевременное исполнение собственных обязательств ПАО «МРСК Волги» перед потребителями электроэнергии Пензенской области, смежными сетевыми организациями, подрядчиками, бюджетами разных уровней. В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка в регионе и потребителей электрической энергии не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов», — добавляется в сообщении.
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