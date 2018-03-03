Пензенская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге открытости операторов капремонта

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число десяти субъектов РФ с наиболее информационно открытыми региональными операторами капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль» и Ассоциацией регоператоров капремонта (АРОКР).
Рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта составлен в пятый раз. Он учитывает соблюдение нормативных актов Минстроя России, регулирующих размещение информации об их деятельности в интернете.
При анализе сайтов учитывалось, в частности, наличие общей информации о фонде, отчетности, региональной программы и краткосрочных планов ее реализации, а также сервисов для собственников помещений МКД.
Кроме того, принималось во внимание наличие в открытом доступе реестра квалифицированных подрядчиков.
Результаты рейтинга за 2017 год были представлены на всероссийском съезде регоператоров, состоявшегося в Ростове-на-Дону 2 марта 2018 года.
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