Пензенская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге открытости операторов капремонта ЖКХ

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число десяти субъектов РФ с наиболее информационно открытыми региональными операторами капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные рейтинга , подготовленного некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль» и Ассоциацией регоператоров капремонта (АРОКР).

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Согласно представленным сведениям, первое место поделили шесть регионов — Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская и Свердловская области, а также Дагестан.

На втором месте расположились Еврейская автономная, Пензенская и Сахалинская области, а также Марий Эл.

Еще пять регионов — Воронежская и Тульская области, Забайкальский край, Республика Тыва и Хакасия — показали третий результат.

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Рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта составлен в пятый раз. Он учитывает соблюдение нормативных актов Минстроя России, регулирующих размещение информации об их деятельности в интернете.

При анализе сайтов учитывалось, в частности, наличие общей информации о фонде, отчетности, региональной программы и краткосрочных планов ее реализации, а также сервисов для собственников помещений МКД.

Кроме того, принималось во внимание наличие в открытом доступе реестра квалифицированных подрядчиков.

Результаты рейтинга за 2017 год были представлены на всероссийском съезде регоператоров, состоявшегося в Ростове-на-Дону 2 марта 2018 года.