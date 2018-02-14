Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни на 27 место Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 26 на 27 место в рейтинге регионов по качеству жизни, составленном рейтинговым агентством « РИА Рейтинг » по итогам 2017 года.

Фото: Riarating.ru

При проведении исследования аналитики отобрали 72 показателя, которые объединили в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе. Позиции субъектов РФ определялись на основании интегрального рейтингового балла.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область по-прежнему располагается на пятой строчке — после Татарстана, Нижегородской, Самарской областей и Башкортостана. В общероссийском рейтинге они заняли 4, 14, 20 и 24 места соответственно.

Согласно представленным данным, рейтинговый балл Пензенской области равен 49,1.

Среднее значение по России — 45,12, по ПФО — 48,26.

По показателям, входящим в группу «Уровень доходов населения», Пензенская область продемонстрировала следующие результаты: по отношению денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг регион занял 58 место; по объему вкладов физлиц в банках на одного жителя — 58; по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума — 46; по отношению денежных доходов 20% группы населения с наименьшими доходами к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 66.

По показателям, входящим в группу «Занятость населения и рынок труда», регион занял следующие позиции: по уровню безработицы — 20 место; по среднему времени поиска работы — 50; по доле населения, ищущего работу более 3 месяцев, к численности экономически активного — 20.

По показателям, входящим в группу «Жилищные условия населения», у Пензенской области следующие результаты: по общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя — 15 место; по доле ветхого и аварийного жилья в общем объеме — 50; по доле площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства — 27; по доле коммунальных сетей, нуждающихся в замене — 12.

По показателям, входящим в группу «Безопасность проживания», Пензенская область заняла следующие места: по числу преступлений на 10 тыс. человек населения — 8; по количеству потерпевших физлиц на 10 тыс. населения — 11; по числу ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта — 63; по смертности населения от внешних причин на 100 тыс. населения — 51; по числу отравлений, травм и других последствий воздействия внешних причин на 1 тыс. человек — 31.

По показателям, входящим в группу «Демографическая ситуация», Пензенская область показала следующие результаты: по естественному приросту (убыли) населения — 73 место; по миграционному приросту (убыли) населения — 48; по изменению численности за три года — 65.

По показателям, входящим в группу «Экологические и климатические условия», Пензенская область расположилась на следующих позициях: по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников на единицу площади населенных пунктов — 14; по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности — 10; по оценке климата — 18; по затратам на охрану атмосферного воздуха на единицу выбросов — 55.

По показателям, входящим в группу «Здоровье населения и уровень образования», Пензенская область показала следующие результаты: по ожидаемой продолжительности жизни при рождении — 11; по смертности населения в трудоспособном возрасте — 21; по младенческой смертности — 6; по коэффициенту по перинатальной смертности — 50; по общей заболеваемости всего населения — 30; по доле населения в возрасте от 15 до 72 лет с высшим профессиональным образованием — 46 и по доле лиц, не имеющих в этом же возрасте основного общего образования — 31.

По показателям группы «Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры» регион занял следующие позиции: по обеспеченности детей местами в детсадах — 58, по численности детей в детсадах на 100 педагогических работников — 46, по числу учеников в школах на 100 учителей — 34, по доле школьников, занимающихся в одну смену — 14, по доле школ, соответствующих современным требованиям обучения — 19, по доле школ, находящихся в аварийном состоянии или требующих капремонта — 33.

Пензенская область заняла 68 место по численности врачей на 100 тыс. населения, 49 — по численности среднего медперсонала на 100 тыс. человек, 71 — по нагрузке на врачей и количеству посещений на одного специалиста, 62 — по мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 100 тыс. человек, 57 — по обеспеченности больничными койками, 18 — по средней занятости койки в году, 36 — по доле выездов бригад скорой помощи к месту в течение 20 минут, 35 — по доле таких выездов к месту ДТП.

По обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей регион расположился на 36 строчке, по доле современных торговых площадей в общей объеме — 15, по обороту розничной торговли на одного жителя — 53, по обеспеченности ресторанами и столовыми на 10 тыс. жителей — 55, по обороту общественного питания на одного жителя — 49, по численности зрителей театров на 1 тыс. жителей — 69, по общему числу мест в зрительных залах театров Минкультуры России на 100 тыс. жителей — 70, по числу посещений музеев на 1 тыс. жителей — 39, по единовременной пропускной способности объектов спорта — 11, по количеству спортсооружений на 100 тыс. жителей — 6, по доле населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом — 12, по доле обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом — 7.

По показателям группы «Уровень экономического развития» региона занял следующие места: по объему производства товаров и услуг на душу населения — 63, по абсолютному объему производства товаров и услуг — 51, по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя — 65, по абсолютному объему инвестиций в основной капитал — 59, по доле прибыльных предприятий — 58, по доле собственных доходов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов — 52.

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По показателям группы «Уровень развития малого бизнеса» Пензенская область показала следующие результаты: по обороту малых и микропредприятий и индивидуальных предпринимателей в расчете на одного жителя — 39 место, по их суммарному обороту — 38, по объему инвестиций в их основной капитал в расчете на 1 человека — 5, по суммарному объему инвестиций в их основной капитал — 10, по доле занятых в малом бизнесе и ИП в общей численности экономически активного населения — 42.

По показателям группы «Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры» регион занял следующие позиции: по плотности автодорог общего пользования — 38, по доле дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям — 13, по удельному весу автодорог с твердым покрытием в общей протяженности — 26, по плотности железнодорожных путей общего пользования — 31, по количеству АЗС на 1 тыс. км дорог — 34.