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Мэр Пензы потребовал убрать машины, которые мешают чистить снег

09:49 | 04.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал убрать припаркованные вдоль дорог машины, которые мешают коммунальным службам бороться с последствиями сильного снегопада.

Мэр Пензы потребовал убрать машины, которые мешают чистить снег

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 4 марта, он осмотрел улицы города и обратил внимание на большегрузы, стоящие вдоль проезжей части. В частности, на улице Глазунова машина марки «Volvo» мешает работе специализированной техники.

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Он поручил начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексею Михайлову выяснить, кто является владельцем транспортного средства, и провести беседу о необходимости убрать машину на специальную стоянку.

«Остаются еще нерадивые водители, которые бросают грузовые автомобили и препятствуют нормативному содержанию дороги, тем самым сокращается ее пропускная способность и нарушается безопасность дорожного движения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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