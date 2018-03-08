До конца марта в Пензе начнут снос 10 домов ЖКХ

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Снос 10 расселенных ветхих домов планируется начать в Пензе в течение марта. Об этом начальник департамента ЖКХ города Денис Леонтьев проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

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Во время посещения улицы ИТР, где идет снос трех домов, он пояснил, что аналогичные работы проводятся еще на шести объектах.

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Глава администрации Пензы призвал его обеспечить ускорение темпов.

«Губернатор Иван Белозерцев поставил перед городом задачу не просто сносить ветхие здания, но и приводить освободившиеся земельные участки в порядок. В связи с этим необходимо договориться с подрядчиком по наступлении тепла высаживать траву», — отметил он.

По мнению Виктора Кувайцева, такая мера позволит не только сэкономить средства на благоустройство, но и сделает свободные участки более востребованными, сообщает пресс-служба администрации Пензы.