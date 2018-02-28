Решение суда о выселении последних жильцов из дома на Ударной в Пензе вступило в силу ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Решение Октябрьского районного суда Пензы от 22 ноября 2017 года, которым был удовлетворен иск мэрии к трем последним жильцам аварийного дома №35 на улице Ударной, вступил в законную силу.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, ранее ответчики подали на решение апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам облсуда оставлена без удовлетворения.

Таким образом, ответчики обязаны освободить комнаты в подъезде №6 дома на улице Ударной с переселением в маневренный фонд на улице Ленинградской, а администрация — произвести мероприятия по равноценному возмещению за жилье в аварийном доме.

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Обрушение части дома №35 на улице Ударной

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», последней разрушающийся дом №35 на улице Ударной в Пензе покинула семья Фролковых — супруги Мария и Олег, а также их 19-летняя дочь Анна.

В частности, Мария Фролкова до последнего отказывалась покидать жилье, заявив, что готова сделать это только в одном случае — если получит гарантии, что на этом же месте будет построен новый дом для жильцов.

Судебное решение о принудительном выселении Фролковых было принято после череды обрушений. К его исполнению приставы приступили 29 ноября 2018 года.