Работы по усилению стен дома на Кулибина в Пензе выполнят до конца марта ЖКХ

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Подрядная компания выполнит работы по усилению стен аварийного дома №10 на улице Кулибина в Пензе по периметру здания до 31 марта. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации.

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По его словам, на данный момент мэрия готова предоставить 54 жилых помещения в маневренном фонде — квартиры и комнаты на общей кухне.

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В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин уточнил, что желание переехать в маневренный фонд изъявили 14 собственников, они смогут сделать это на текущей неделе.

Как отметил мэр Виктор Кувайцев, среди жильцов дома на улице Кулибина есть семьи с детьми, которым следует уделить особое внимание.

«Необходимо заранее — до переезда на новое место жительства — узнать у собственников, кто нуждается в местах в детских садах и школах, чтобы управление образования смогло оперативно решить этот вопрос», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.