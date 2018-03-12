Мэр Кузнецка потребовал сделать выводы после пожара на станции обезжелезивания ЖКХ

Кузнецк, 12 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский потребовал от должностных лиц сделать соответствующие выводы после пожара на станции обезжелезивания воды, строительство которой компания «УСП Компьюлинк» осуществляет в рамках концессионного соглашения.

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«На примере этого хочу, чтобы каждый из вас сделал выводы. Необходим надлежащий контроль и сопровождение инвестиционных объектов. Должна быть прописана зона ответственности в соответствующем приказе, который определяет порядок взаимодействия с подрядчиком и субподрядчиком, включая технику безопасности, вопросы пожарной безопасности и так далее. Со стороны администрации объекта должен осуществляться контроль», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 12 марта.

Мэр добавил, что допущенные ошибки необходимо учесть при подготовке к ремонту гимназии №1.

«Объект сложный. Зона работ должна быть ограждена, ограничен доступ на территорию школы. Все эти вопросы, начиная с момента заключения контакта, юридического сопровождения проекта, вплоть до инструктажа рабочих, необходимо брать на вооружение», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба администрации Кузнецка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке Пензенской области произошел более недели назад. Происшествие случилось на этапе, когда фактически начались пусконаладочные работы первой очереди станции.

По словам зампреда регионального правительства Дмитрия Семенова, инвестор уже вложил в объект примерно 70 млн. рублей. Значительную часть оборудования спасти не удалось.