Стало известно о пожаре на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке Происшествия

Кузнецк, 5 марта 2018. PenzaNews. Сильный пожар произошел на станции обезжелезивания воды, которую компания «УСП Компьюлинк» строит в Кузнецке Пензенской области в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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«Там произошел пожар на минувшей неделе. Пожарная команда прибыла вовремя. Была выслана туда для исследования причин пожара специализированная лаборатория. Через пять дней, то есть к среде [7 марта], будет готов результат», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

По словам Дмитрия Семенова, первичное обследование показало, что причиной случившегося стала неправильная эксплуатация электрического обогревательного оборудования подрядчиком.

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«Ни копейки бюджетных средств там не вложено», — уточнил он, добавив, что общий объем произведенных к настоящему времени затрат на объекте оценивается примерно в 70 млн. рублей.

«Деньги концессионера, который фактически приступил к пусконаладочным работам первой очереди станции обезжелезивания. [...] Они [представители УСП Компьюлинк»] пребывают в шоковом состоянии, потому что их подрядчик допустил, вероятнее всего, нарушение правил пожарной безопасности на объекте. Из технологического оборудования «в живых» осталось то, что было изготовлено из металла. Это сами резервуары, в которых должна была проходить фильтрация воды», — пояснил зампред областного правительства.

Он добавил, что вся электроника и изделия из пластмассы пришли в негодность.