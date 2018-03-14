EN
17:33:08 Среда, 14 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе готовятся к гололеду из-за предстоящего потепления и последующего похолодания

12:20 | 14.03.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Резкое повышение температуры воздуха, которое может сопровождаться снегом с дождем, и последующее похолодание может осложнить дорожную обстановку в Пензе, в связи с чем требуется максимальная мобилизация соответствующих организаций и служб. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе готовятся к гололеду из-за предстоящего потепления и последующего похолодания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы уже в январе переживали подобный природный катаклизм, с последствиями которого справляемся до сих пор. Чтобы город еще раз не оказался в ледяном плену, прошу оказать помощь в очистке дорог в эти дни», — обратился он к руководителям организаций «ДСУ-1», «Лидер», «Сфера», «Пензадорстрой» и «Автодорога» с просьбой помочь в уборке дорог.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главы этих предприятий выразили готовность выделить технику и людей. Кроме того, в усиленном режиме будут работать «Пензадормост» и другие МУПы.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин озвучил перечень улиц, которые предполагается закрепить за каждой организацией.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном оформлении земли у «Родины» По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка
В Пензе изъято около 400 тыс. пачек сигарет с признаками подделки Дело о террористических ячейках в Пензе и Петербурге вызывает тревогу — Валерий Борщев
В Беково вынесен приговор мужчине, 16 раз ударившему знакомого молотком по голове Пензенская епархия объявила фотоконкурс «Я выбираю жизнь»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама