В Пензе готовятся к гололеду из-за предстоящего потепления и последующего похолодания ЖКХ

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Резкое повышение температуры воздуха, которое может сопровождаться снегом с дождем, и последующее похолодание может осложнить дорожную обстановку в Пензе, в связи с чем требуется максимальная мобилизация соответствующих организаций и служб. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы уже в январе переживали подобный природный катаклизм, с последствиями которого справляемся до сих пор. Чтобы город еще раз не оказался в ледяном плену, прошу оказать помощь в очистке дорог в эти дни», — обратился он к руководителям организаций «ДСУ-1», «Лидер», «Сфера», «Пензадорстрой» и «Автодорога» с просьбой помочь в уборке дорог.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главы этих предприятий выразили готовность выделить технику и людей. Кроме того, в усиленном режиме будут работать «Пензадормост» и другие МУПы.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин озвучил перечень улиц, которые предполагается закрепить за каждой организацией.