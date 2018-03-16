Стала известна причина проблем с акционированием МКП «Теплоснабжение Пензы» ЖКХ

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении МКП «Теплоснабжение города Пензы», в том числе на внесение в ЕГРЮЛ записей о ликвидации или реорганизации юридического лица, что на данном этапе сделало невозможным акционирование муниципального казенного предприятия.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее решение принято в рамках четырех исполнительных производств, возбужденных службой судебных приставов с целью исполнения определений Арбитражного суда Пензенской области.

Согласно банку данных исполнительных производств, сумма долга по ним перед ПАО «Т Плюс» превышает 700 млн. рублей.

Комментируя ИА «PenzaNews» сложившуюся ситуацию, в пресс-службе ПАО «Т Плюс» напомнили, что глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и председатель правления акционерного общества Денис Паслер на недавней рабочей встрече обсудили не только развитие энергетической и теплосетевой инфраструктуры регионального центра и прохождение осенне-зимнего периода, но и достигли ряд договоренностей.

«В частности, речь идет о договоренностях о погашении задолженности перед «Т Плюс» — долг «Теплоснабжения Пензы» уже в течение трех лет держится на уровне 1,5 млрд. рублей, а также о заключении договоров между МКП и ПАО на транспортировку и оплату потерь. К сожалению, данные договоры до сих пор не заключены, а долг не погашен», — отметили в компании.

«Мы не можем быть против приватизации, мы не акционеры. Мы за совместную конструктивную работу с городом и за то, чтобы достигнутые договоренности выполнялись обоюдно. Отсутствие оплаты ставит «Т Плюс» в крайне тяжелое положение в связи с необходимостью осуществления своевременного ремонта, а также замены сетей и оборудования», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решением гордумы от 25 ноября 2016 года МКП «Теплоснабжение города Пензы» включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. При этом сроки преобразования предприятия в акционерное общество неоднократно переносились.

15 марта 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил, что власти заинтересованы в оперативном решении вопроса с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы».