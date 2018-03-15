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В мэрии обсудили акционирование МКП «Теплоснабжение города Пензы»

11:40 | 15.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Предстоящая приватизация МКП «Теплоснабжение города Пензы» стала главной темой рабочего совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в горадминистрации в четверг, 15 марта.

В мэрии обсудили акционирование МКП «Теплоснабжение города Пензы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева доложила о том, какие меры предприняты для начала процедуры акционирования предприятия.

В свою очередь замглавы администрации Пензы Юрий Ильин проинформировал коллег о договоренностях, достигнутых с руководством филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», которые, по его словам, не выполняются.

Директор предприятия Михаил Кудимов рассказал о положении дел в целом.

По словам Виктора Кувайцева, власти заинтересованы в оперативном решении вопроса с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Задача проста — в течение летнего периода подготовить предприятие к отопительному сезону 2018–2019 годов. Надеюсь, в головном офисе ПАО «Т Плюс» нас поддержат», сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев поручил Юрию Ильину подготовить письмо на имя председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера для уточнения позиции компании по ситуации, сложившейся в ходе подготовки к акционированию муниципального казенного предприятия.

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МКП «Теплоснабжение города Пензы» было создано в 2007 году. Его основным видом деятельности является передача пара и горячей воды, в числе дополнительных значатся — обеспечение работоспособности теплосетей, распределение тепловой энергии и другие.

Летом 2016 года и.о. мэра Пензы Сергей Волков дал поручение заместителям главы администрации города Андрею Шевченко и Юрию Ильину готовить предприятие к передаче в концессию.

Решением гордумы от 25 ноября 2016 года МКП было включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Приватизацию предполагается осуществить путем преобразования предприятия в акционерное общество.

В марте 2017 года директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, комментируя широко обсуждаемую информацию о том, что МКП «Теплоснабжение города Пензы» в перспективе отойдет компании за долги, напомнил, что процедура продажи акций четко прописана в законе, которому и намерена следовать организация. При этом, по его словам, акционирование должно закончиться в июле.

Впоследствии вице-мэр Юрий Ильин объявил о корректировке сроков. Он предположил, что работа будет завершена в октябре-ноябре 2017 года.

Однако с наступлением осени стало очевидно, что приватизация затягивается. По словам руководителя Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, последний срок, который озвучивала администрация — это февраль–март 2018 года.
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