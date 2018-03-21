В Пензенской области при благоустройстве территорий учтут потребности инвалидов ЖКХ

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Реализация проектов по благоустройству территорий населенных пунктов Пензенской области должна осуществляться с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Необходимо создать действительно доступную среду, в которой все жители смогут чувствовать себя одинаково комфортно. У нас много пензенцев, которые в силу своей жизненной ситуации вынуждены проводить много времени дома, хотя хотели бы чаще выходить на улицу, гулять, посещать различные мероприятия. Мы должны учесть их потребности — где-то сделать пандус, где-то предусмотреть поручни, оборудовать опасные пешеходные переходы звуковыми сигналами и так далее», — сказал глава региона.

Он отметил, что это облегчит передвижение по населенному пункту и пожилых людей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к настоящему времени проанализированы нормативные правовые акты и решения по формированию городских пространств для маломобильных групп населения в Сочи, Ульяновске, Самаре и Нижнем Новгороде.

С учетом лучших практик ведется разработка концепций благоустройства в Пензенской области. Следующим шагом станет подготовка конкретных дизайн-проектов.