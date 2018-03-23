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Виктор Кувайцев призвал жителей Пензы внести свой вклад в уборку снега

09:58 | 23.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей оказать посильную помощь коммунальным службам, которые занимаются ликвидацией последствий снегопадов, обрушившихся на город.

Виктор Кувайцев призвал жителей Пензы внести свой вклад в уборку снега

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В последние дни в Пензе прошли обильные снегопады. Муниципальные предприятия, занятые на уборке снега на дорогах города, работают круглосуточно. Объем работ большой. Нужна ваша помощь! Прошу всех пензенцев, руководителей управляющих компаний, предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в санитарной пятнице, убрать снежные завалы на прилегающих и дворовых территориях», — сказал мэр.

Он отметил, что каждый может таким образом проявить заботу о любимом городе.

«Заранее благодарю всех, кто откликнется и примет участие в благоустройстве города. Желаю всем нам крепкого здоровья, взаимопонимания и единства в благородном деле создания комфортных условий для проживания в нашем любимом городе Пензе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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