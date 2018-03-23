Виктор Кувайцев призвал жителей Пензы внести свой вклад в уборку снега ЖКХ

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей оказать посильную помощь коммунальным службам, которые занимаются ликвидацией последствий снегопадов, обрушившихся на город.

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«В последние дни в Пензе прошли обильные снегопады. Муниципальные предприятия, занятые на уборке снега на дорогах города, работают круглосуточно. Объем работ большой. Нужна ваша помощь! Прошу всех пензенцев, руководителей управляющих компаний, предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в санитарной пятнице, убрать снежные завалы на прилегающих и дворовых территориях», — сказал мэр.

Он отметил, что каждый может таким образом проявить заботу о любимом городе.

«Заранее благодарю всех, кто откликнется и примет участие в благоустройстве города. Желаю всем нам крепкого здоровья, взаимопонимания и единства в благородном деле создания комфортных условий для проживания в нашем любимом городе Пензе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.