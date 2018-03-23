Жители Пензы выбирают территорию, которую благоустроят при поддержке государства ЖКХ

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках приоритетного проекта по формированию современной городской среды с привлечением средств федерального бюджета, организовано в Пензе в пятницу, 23 марта.

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Принять участие в нем могут жители в возрасте от 14 лет при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Сделать свой выбор можно в школах города, где обустроены счетные участки. Они распахнули свои двери в 8.00 и будут открыты до 19.00.

На участках задействованы сотрудники образовательных организаций, которые проверяют документы участников голосования, вносят их в списки и предлагают дать согласие на обработку персональных данных.

Всего в бюллетень включено пять территорий. Это набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков», Соборная площадь и территория детсада №96 на улице Набережной реки Мойки.

При этом каждый может выбрать от одного до трех вариантов — по итогам подсчета голосов будет составлен рейтинг. Территория, занявшая первое место, получит финансирование.

Чтобы жителям было проще сделать выбор, в школах размещены стенды, где представлены проекты, в соответствии с которыми предлагается благоустроить площади и другие территории.

В числе первых участие в голосовании приняли представители власти, в том числе мэр Пензы Виктор Кувайцев. Чиновники посетили участок в первом корпусе лицея №2 на улице Бакунина.

По словам главы администрации города, у него не было сомнений, за какие именно территории голосовать. Однако назвать их журналистам он отказался.

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«У каждого свое мнение. Есть несколько объектов, они все значимые, поэтому жители вправе выбрать именно тот объект, который, по их мнению, будет самым нужным, значимым для города. Я такой логики придерживаюсь», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что результаты, как ожидается, будут подведены к понедельнику, 26 марта.

«Подходит сезон, когда нужно начинать работать, а нам еще надо будет провести конкурсные процедуры», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев также обратил внимание на то, что в некоторых городах совместили выборы президента России и рейтинговое голосование за общественные территории, однако в Пензе от этой идеи было решено отказаться.

«Мы посчитали, что важное политическое событие [выборы президента РФ] надо провести отдельно, а во время рейтингового голосования дать людям возможность сосредоточиться именно на этом вопросе», — сказал он.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в лицее №2, где с утра наблюдался наплыв представителей власти, за 1,5 часа проголосовали более 300 человек.

При этом на других участках активность заметно меньше. Так, в школе №28 за 2,5 часа бюллетени получили менее 30 человек. Преимущественно это работники учреждения, старшеклассники и родители учащихся.