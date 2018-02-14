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В Пензе определен порядок голосования по выбору территории для благоустройства

16:40 | 14.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Порядок организации и проведения процедуры голосования за общественную территорию Пензы, подлежащую в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с программой по формированию современной городской среды на период до 2022 года, определен постановлением мэрии от 2 февраля, которое обнародовано в муниципальной газете «Пенза».

В Пензе определен порядок голосования по выбору территории для благоустройства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, принять участие в голосовании, которое будет рейтинговым, смогут жители Пензы в возрасте от 14 лет при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Дата и конкретные места, где можно будет сделать свой выбор, пока мэрией не утверждены — они, как и перечень общественных территорий, будут указаны в другом постановлении. Документ будет опубликован минимум за неделю до голосования.

Каждый участник сможет выбрать от одной до трех территорий, которые, по его мнению, следует благоустроить в текущем году.

Заполненные бюллетени будут передаваться членам счетных комиссий, а те вручат их председателю территориальной счетной комиссии.

Подсчет голосов планируется осуществлять открыто и гласно.

Итоги голосования будут установлены не позднее 5 дней со дня его проведения. Соответствующий протокол будет представлен в управление ЖКХ Пензы.

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Постановлением утверждена форма бюллетеня.

После небольшого разъяснения порядка голосования в ней приводится таблица, в которой указаны номер общественной территории, ее название и краткое описание.

Всего перечислено пять возможных мест для проведения работ по благоустройству, которые вице-мэр Юрий Ильин уже называл в контексте реализации приоритетного проекта. Это набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков», Соборная площадь и территория детсада №96 на улице Набережной реки Мойки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первую очередь, будет организовано в семи городах области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске в период с 17 по 23 марта.
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