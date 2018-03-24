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Мэр Пензы пригрозил «Т Плюс» штрафами

16:23 | 24.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пригрозил штрафными санкциями ПАО «Т Плюс» в связи с отсутствием благоустройства на участках, где компания вела ремонтные работы.

Мэр Пензы пригрозил «Т Плюс» штрафами

Фото: Penza-gorod.ru

Комментируя ситуацию на перекрестке улиц Беляева и Циолковского, вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что в минувший четверг, 22 марта, организация приступила к ликвидации порыва на теплотрассе.

«23 марта ее [аварию] уже устранили. Сегодня 24-е число, восстановительные работы еще не закончены», — сказал он.

В свою очередь Виктор Кувайцев возмутился тем, что в результате оказалась снижена пропускная способность дороги.

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«Погодные условия благоприятные. Что мешает быстро благоустроить этот участок?» — отметил мэр.

Похожая ситуация наблюдается на улице Германа Титова, где сроки проведения восстановительных работ, установленные новыми правилами, не соблюдены.

По данным департамента ЖКХ Пензы, на данный момент после устранения повреждений на сетях по линии теплоснабжающей компании не благоустроено более 20 объектов.

«Если ПАО «Т Плюс» не исправит ситуацию, будем штрафовать», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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