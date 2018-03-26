Месячник по благоустройству стартует в Пензенской области 31 марта ЖКХ

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Месячник по благоустройству территорий после зимы будет объявлен в Пензенской области с предстоящей субботы, 31 марта. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы должны с вами как можно быстрее привести наш областной центр и [другие] города, районы в надлежащее состояние», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Глава региона также поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору Пензенской области Леониду Иоффе планировать на 15–20 апреля рабочее совещание, посвященное обсуждению комплексных подходов к благоустройству города Пензы.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился проверить подъездные дороги к кладбищам и при необходимости привести их в порядок к тому времени, когда жители массово будут навещать могилы родных и близких.