В Пензенской области объявлены результаты голосования за проекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Результаты рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» подведены в семи городах области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в Пензе в голосовании приняли участие более 30 тыс. человек.

Согласно заранее прописанным условиям, можно было выбрать сразу три варианта.

Так, набережная реки Суры получила поддержку 77,8% проголосовавших, площадь имени В.И. Ленина — 35,8%, Соборная площадь — 30,6%, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков» — 21,9%, а территория детского сада №96 — 13,8%.

В Кузнецке победу в рейтинговом голосовании одержал сквер пограничников в Западном микрорайоне — этот вариант выбрали 15,2% жителей, пришедших на участки. Далее голоса распределились следующим образом: пешеходная зона на улице Комсомольской — 11,8%, на улице Победы — 9,3%.

В Заречном 37,8% участников голосования предпочли, чтобы при поддержке государства была благоустроена зона отдыха «Лесная», 35% высказались за центральный парк культуры и отдыха «Заречье», 27,2% — за велодорожку.

В Каменке 37,3% проголосовавших сделали выбор в пользу пешеходной зоны на улице Дзержинского, 25,3% — на улице Центральной, 11,1% — на улице Ворошилова.

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В Нижнем Ломове в первую очередь будет благоустроена пешеходная зона улицы Московской, получившая в свою поддержку 44,04%. Вторым по популярности стал парк культуры — 37,76%, третьей — территория Юго-Западного микрорайона, набравшая 25,2%.

В Никольске абсолютное большинство участников голосования — 88,3% — поддержали благоустройство городского парка на улице Комсомольской. Набережная Среднего пруда реки Маис набрала 11,3%.

В Сердобске самым популярным объектом стал мемориал «Аллея героев» — за него проголосовали 37,08% пришедших на участки. Пешеходная зона на улицах Красной, Горького и Ленина получила 25,06% голосов, сквер имени Яблочкова — 20,1%, парк «Березовая роща» — 17,76%.