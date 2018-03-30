Полигон для размещения отходов вблизи Чемодановки заполнен на 80% ЖКХ

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Единственный в Пензе полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенный неподалеку от поселка Чемодановка, заполнен на 80%. Об этом сообщил глава городского управления ЖКХ Андрей Гришин в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

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Он пояснил также, что полномочия по определению генерального оператора, который займется строительством нового полигона, переданы областной власти.

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По его словам, определить уполномоченную организацию и приступить к работам планируется в 2018 году.

«До этого времени мы готовы принимать [мусор на действующем полигоне в Чемодановке]», — сказал Андрей Гришин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев предположил, что полигон вблизи Чемодановки можно использовать еще 3–4 года.

По его словам, близость объекта к населенному пункту не подразумевает его эксплуатации в будущем.