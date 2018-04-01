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Около 90 единиц техники брошено на федеральные трассы в Пензенской области из-за снегопада

11:27 | 01.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. 86 единиц специализированной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, задействовано в очистке федеральных трасс М5 «Урал», Р158 «Нижний Новгород — Саратов» и Р208 «Тамбов — Пенза» в Пензенской области после снегопада, обрушившегося на регион в ночь на воскресенье, 1 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Около 90 единиц техники брошено на федеральные трассы в Пензенской области из-за снегопада

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За минувшие сутки израсходовано 520 тонн чистых хлоридов и более 3 тыс. тонн противогололедных материалов», — уточнили в учреждении.

В «Поволжуправтодоре» призвали автовладельцев быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
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