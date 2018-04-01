Мэр Пензы распорядился закрепить кураторов за каждой зоной подтопления ЖКХ

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил представителям МУП «Пензадормост» сконцентрировать усилия на очистке систем ливневой канализации, закрепив кураторов за каждой зоной подтопления.

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«Сейчас решетки могут забиться не только снегом, но и мусором. Возможно, для их промывания понадобятся гидродинамические машины. Ситуацию нужно держать на постоянном контроле», — сказал он в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в мэрии Пензы в воскресенье, 1 апреля.

Мэр подчеркнул, что мероприятия по откачке воды не должны прекращаться даже ночью.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев также поручил своему заместителю Андрею Шевченко провести работу с представителями крупных торговых центров по вопросам отвода воды с прилегающих территорий.

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Кроме того, мэр распорядился, чтобы специалисты «Пензадормоста» продолжали уборку и вывоз снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 марта и в ночь на 1 апреля в Пензе шел сильный снегопад. По официальной информации, в темное время суток на дороги города вышло 63 единицы техники, в результате было вывезено более 2 тыс. кубометров снега.

В 8.00 на работу заступила новая смена — свыше 60 машин.

Несмотря на принятые меры, в первой половине дня 1 апреля улицы Пензы стало заливать водой, что создало неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Локальные подтопления произошли в разных районах города.