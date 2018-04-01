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Мэр Пензы распорядился закрепить кураторов за каждой зоной подтопления

14:30 | 01.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил представителям МУП «Пензадормост» сконцентрировать усилия на очистке систем ливневой канализации, закрепив кураторов за каждой зоной подтопления.

Мэр Пензы распорядился закрепить кураторов за каждой зоной подтопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас решетки могут забиться не только снегом, но и мусором. Возможно, для их промывания понадобятся гидродинамические машины. Ситуацию нужно держать на постоянном контроле», — сказал он в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в мэрии Пензы в воскресенье, 1 апреля.

Мэр подчеркнул, что мероприятия по откачке воды не должны прекращаться даже ночью.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев также поручил своему заместителю Андрею Шевченко провести работу с представителями крупных торговых центров по вопросам отвода воды с прилегающих территорий.

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Кроме того, мэр распорядился, чтобы специалисты «Пензадормоста» продолжали уборку и вывоз снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 марта и в ночь на 1 апреля в Пензе шел сильный снегопад. По официальной информации, в темное время суток на дороги города вышло 63 единицы техники, в результате было вывезено более 2 тыс. кубометров снега.

В 8.00 на работу заступила новая смена — свыше 60 машин.

Несмотря на принятые меры, в первой половине дня 1 апреля улицы Пензы стало заливать водой, что создало неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Локальные подтопления произошли в разных районах города.
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