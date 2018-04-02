С наступлением оттепели улицы Пензы покрыли лужи и грязь ЖКХ

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Активное таяние скопившегося за зиму снега началось на улицах Пензы с наступлением оттепели.

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Неудобства испытывают как автомобилисты, так и пешеходы.

Первые вынуждены заранее продумывать свой путь, чтобы не оказаться в зоне подтопления. Хотя коммунальные службы отчитываются о круглосуточной работе, в ряде случаев принимаемые меры дают лишь временный эффект.

В частности, на улице Калинина можно наблюдать ситуацию, когда машины рассекают лужи, окатывая водой оказавшийся неподалеку транспорт и пешеходов на тротуарах.

По наблюдению местных жителей, ремонт, проведенный в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», не избавил проезжую часть от больших скоплений воды.

Также по всему городу возрос риск попасть в яму, число которых стремительно увеличивается с каждым днем.

Причем своевременно заметить дефект в дорожном полотне автомобилистам удается не всегда — под слоем воды ям попросту не видно.

Еще сложнее приходится пешеходам.

Там, где снег тает более активно, тротуары и дорожки полностью покрыла вода. В связи с этим горожане все чаще меняют привычную обувь на резиновые сапоги.

На тех тротуарах, где снег пока растаял не до конца, лужи образовались прямо поверх него, поэтому можно не только промочить ноги, но и поскользнуться.

Люди испытывают большие неудобства и при переходе дороги: нередко вода на проезжей части скапливается в районе обочины, поэтому выйти на пешеходный переход, не провалившись в лужу, зачастую невозможно.

Некоторые в этой ситуации предпочитают нарушать правила дорожного движения.

Особая дорожная обстановка наблюдается на тех улицах, где пензенцы вынуждены пересекать проезжую часть в два этапа, например, на проспекте Строителей. Люди должны ждать разрешающего сигнала светофора на разделительной полосе посреди проезжей части. При этом укрыться от брызг и грязи, летящей с проезжающих мимо машин, нет никакой возможности.